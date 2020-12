L'opérateur RED relance son offre 80 Go à 15€/mois juste avant le Black Friday

Commençons bien évidemment avec les modalités en vigueur sur cette formule à destination des nouveaux clients RED jusqu'au 7 décembre prochain. Le forfait en question est toujours sans engagement de votre part et son prix ne doublera pas au bout d'un an. Comptez seulement 10 petits euros en plus au moment de la souscription pour l'activation de votre carte SIM.

Chaque mois, cet abonnement RED vous donnera accès à 80 Go d'internet mobile en 4G. Jusqu'à quatre recharges de 1 Go chacune (prix unitaire à 2€) pourront être activées si nécessaire. Les appels illimités vers les mobiles mais aussi les fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) seront d'actualité (dans la limite de 3 heures par appel).

De leur côté, les SMS/MMS seront eux aussi illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine. Vous pourrez contacter jusqu'à 200 destinataires différents chaque mois.