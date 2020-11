Dernier jour pour profiter des forfaits RED Black Friday 50 Go et 200 Go 🔥

Et en plus du forfait Internet utilisable en France, Red by SFR vous offre un forfait data à utiliser à l’étranger, en Europe et DOM sans supplément et sans surprise pour rester connecter partout où vous souhaitez voyager sans avoir besoin d’une option supplémentaire. Le forfait à 12€ comporte l’option Europe avec 8 Go de données par mois et le forfait 200 Go se voit adjoindre 15 Go de connexion à l’étranger pour le même prix.