Besoin d'un nouveau smartphone ? Voici notre sélection des meilleurs prix sur Rakuten

Restons encore un peu chez Samsung avec le Galaxy S20+, un appareil clairement destiné aux amateurs de très hautes performances. Tandis que Rakuten propose une remise de plus de 400 euros par rapport au prix conseillé, la marque réitère avec un nouveau smartphone compatible 5G.

On appréciera avant tout la qualité photo absolument parfaite de cet appareil, dont le module recense au total… 108 mégapixels ! Et à cela, il ajoute un zoom optique 100x et des prises de photos et de vidéo en 4K et 8K.

Bien entendu, les performances seront elles aussi au rendez-vous, le S20+ pouvant compter sur son processeur Exynos 990 et 8 Go de RAM LPPDR5 pour prendre en charge toutes les applications avec fluidité. Sa batterie de 4 500 mAh est endurante et peut être rechargée sans fil.