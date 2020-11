Xiaomi célèbre le Black Friday et casse les prix sur les derniers smartphones

Pour finir cette sélection Xiaomi, nous vous proposons de découvrir le Redmi Note 8 Pro qui reste sous la barre des 200 € pendant le Black Friday au lieu de 279,99 € dans sa version 128 Go.

Pour seulement 199,90 € vous allez pouvoir bénéficier d’un smartphone performant doté de 6 Go de RAM et de 128 Go de mémoire. Le cœur de la machine est un processeur G90T Liquidcool System et pour l’écran, Xiaomi a installé un DotDisplay de 6,53“ Full HD+ offrant une résolution de 2340 x 1080 pixels. Le smartphone proposé ici dans sa livrée bleue est recouvert sur ses deux faces par un verre Corning Gorilla Glass 5.

La face arrière incurvée renferme une batterie de 4500 mAh qui acceptera la charge rapide jusqu’à 18 watts. Vous allez pouvoir lui installer deux NanoSIM et profiter de toute sa puissance grâce à sa technologie de refroidissement du processeur vous autorisant les meilleures performances sans surchauffe du processeur.

Encore une fois et malgré que ce soit le smartphone le moins cher de notre sélection, Xiaomi a fait les choses en grand pour la partie photo. Le Redmi Note 8 Pro est doté de 4 caméras à l’arrière autorisant des prises de vue de grande qualité grâce à des résolutions élevées et un traitement de l’image de très bonne facture. Que ce soit en mode Macro à 2 cm de votre cible ou en grand angle jusqu’à 120°, il saura faire de très beaux clichés. Il dispose également d’un mode selfie qui réalise un flou d’arrière plan pour vous mettre en valeur à chaque prise de vue.