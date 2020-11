L'excellent smartphone Realme 6 se négocie à moins de 200€ avant le Black Friday

40 € de remise sur le Realme 6 64 Go c’est avant tout 17% de réduction sur son prix normal. Clairement un bon plan pour ce smartphone plutôt intéressant qui propose pour ce prix un écran de 6,5“ Full HD+ avec une résolution de 2400 x 1080 pixels.

Son processeur est un MediaTek Helio G90T octacore fonctionnant à 2,05 GHz secondé par un GPU Arm G76 et 4 Go de mémoire vive. Il pourra recevoir 2 cartes NanoSIM et une carte microSD pour augmenter sa capacité de stockage d’origine.

Du côté batterie, le Realme 6 dispose d’une bonne autonomie grâce aux 4300 mAh délivrés par sa batterie qui accepte la charge rapide jusqu’à 30 watts.