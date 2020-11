Les smartphones Xiaomi Redmi Note 9S et 9 Pro à prix cassé avant le Black Friday

Avec son processeur OctaCore à 2,3 GHz et ses 6 Go de mémoire vive, le Redmi Note 9 Pro n’aura aucun mal à gérer son écran 6,6“ Full HD+ ainsi que ses capteurs photos. Ces derniers proposent des objectifs de 64 Mpixe pour le principal et 8 + 5 +2 Mpixel pour les trois autres.



Là aussi, il sera possible de mettre deux NanoSIM et une carte microSD pour étendre sa mémoire interne. Le smartphone fonctionne sous Android 9.0 Pie.