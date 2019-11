Black Friday Fnac : la souris gaming Logitech G502 Hero à 39,99€ au lieu de 54,99€

Logitech : la référence en matière de produits gaming

Entre élégance et performances

Nous sommes chez la Fnac pour cette réduction à hauteur de -56% valable jusqu'au 2 décembre prochain à 23h59. L'enseigne française propose la livraison gratuite à domicile et le retrait en magasin. Les adhérents Fnac+ recevront même leur commande sous un jour ouvré. Bref, vous savez déjà tout concernant les modalités autour de cet achat. Passons maintenant aux caractéristiques de cette souris à destination des joueurs chevronnés qui recherchent la meilleure expérience de jeu possible.La Logitech G502 Hero est un modèle filaire disposant de 11 boutons programmables. Pour ajouter toujours plus de précision à vos contrôles, le capteur HERO nouvelle génération (jusqu'à 16 000 ppp) est de la partie avec une roulette de défilement hyper-rapide. Histoire de personnaliser la souris selon vos préférences, des poids peuvent être ajoutés pour répondre à votre style de jeu. Au total, cinq poids de 3,6 grammes chacun sont compris pour apporter un équilibrage parfait à votre périphérique. Mais Logitech ne s'est pas arrêté là...Afin d'améliorer la prise en main, le revêtement de ce modèle est en caoutchouc texturé. Cette matière offre un design sobre mais élégant à l'appareil. Par ailleurs, vous pouvez aussi personnaliser l'apparence de la souris signée Logitech grâce à la technologie LightSync qui offre un éclairage RVB de 16,8 millions de couleurs. Autre bon point, la solidité de cet exemplaire qui doit pouvoir supporter jusqu'à 50 millions de clics avant être potentiellement touché par une panne. En gros, la souris Logitech G502 Hero vous servira pendant des années.Ce modèle fabriqué par la société suisse est vraiment idéal pour les joueurs comme pour les utilisateurs qui aimeraient se procurer une souris performante et élégante. Elle est à la fois personnalisable, solide et très précise dans les tâches que vous lui demanderez. Un achat que nous vous conseillons vivement durant le Black Friday 2019.