Pour son Prime Day, Amazon sacrifie le prix du Fire TV Stick 4K Max

Cet objet qui ressemble à une clé USB vient en réalité se placer sur le port HDMI de n'importe quel écran. Une fois la connexion à internet établie (prise en charge du Wi-Fi 6), le moniteur choisi deviendra une véritable Smart TV. En effet, ce Fire TV Stick vous donnera accès à un maximum de contenus via les applications Prime Video, Netflix, Molotov TV, YouTube, Disney+ et bien plus encore. Films, séries et la TV en direct seront alors à votre portée.

Sachez même que tous les éléments compatibles pourront être lus en 4K et les technologies Dolby Vision, HDR 10+ et Dolby Atmos sont de la partie. Ce Fire TV Stick 4K Max offre une expérience fluide grâce à ses bonnes performances. Le tout sans oublier la télécommande avec Alexa. Ainsi, vous pourrez lancer n'importe quel contenu via de simples commandes vocales. Vous serez même en mesure de contrôler certains objets connectés (caméras, ampoules…) grâce à votre voix.