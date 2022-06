La Microsoft Surface Pro 7 devient de plus en plus abordable à l'approche des soldes

Cette version de la Microsoft Surface Pro 7 va combler tous ses utilisateurs. Déjà sachez qu'elle dispose d'un écran tactile PixelSense de 12,3" pouvant afficher une résolution maximale de 2736 x 1824 pixels.

Le modèle proposé ici est équipé d'un processeur Intel Core i5 avec 8 Go de RAM et un iGPU inclus pour tout ce qui est graphismes. Pour ce qui est du stockage vous avez droit à un SSD de 256 Go où est installé Windows 10. Sachez que vous pouvez, si vous le souhaiter, installer jusqu'à 32 Go de RAM dessus.

Elle ne pèse que 776 grammes et peut donc facilement être tenue en main pour travailler, jouer ou regarder vos films et séries. Elle bénéficie bien entendu d'une connexion Bluetooth et Wifi ainsi qu'un port USB en plus pour brancher un périphérique externe.

Sachez que le clavier se connecte en Bluetooth et ne monopolise donc pas le port USB. Grâce à la Microsoft Surface Pro 7 vous allez découvrir une nouvelle façon d'utiliser Windows et profiter des avantages de l'écran tactile.