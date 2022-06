Apple iPhone 11 : une chute de prix inattendue chez Amazon 🔥

L'iPhone 11 est un smartphone Apple datant de 2019. Pour autant il n'est pas Ă mettre aux oubliettes tant il est encore performant et peut s'offrir une seconde jeunesse avec la sortie d'iOS 16.

Il possède un bel écran Liquid Retina de 6,1" avec une résolution de 1 792 x 828 pixels avec une fréquence de rafraichissement de 60Hz. Il est équipé d'une puce Apple A13 Bionic ainsi que d'un chipset graphique Apple GPU quad core.

Il fonctionne avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne pour installer applications et enregistrer photos, vidéos, etc. Il est équipé d'une batterie de 3 110 mAh pour une autonomie totale d'une journée et demi avec un temps d'écran raisonnable. Et elle est compatible charge rapide 18W, même si le chargeur fourni ne fait que 5W.

Enfin, la photo est et a toujours été le point fort d'Apple et ce modèle ne fait pas mentir la réputation de la marque avec deux capteurs de 12 Mpx à l'arrière et un de 12 Mpx également à l'avant. Le tout pour des vidéos en 2160p à 24, 30 ou 60 fps.