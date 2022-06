Profitez d'une belle remise de 23% sur un PC portable HP Pavilion x360

La promo du jour chez Amazon s'adresse aux personnes en quête d'un appareil polyvalent et hybride, pouvant faire à la fois office d'ordinateur mais aussi de tablette. C'est ce que propose le HP Pavilion x360, dont la référence précise est 14-dy0001sf, un ultrabook léger et fin.

Ce modèle d'ordinateur passe de 649€ à 499€ sur le site, avec la livraison gratuite chez vous. Et en 24h seulement si vous êtes membre Amazon Prime. Cette option offre de nombreux avantages, notamment l'accès à Prime Video et Prime Gaming. Et il y a une offre d'essai de 30 jours gratuits.