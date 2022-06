Faites de belles économies en commandant le PC Acer Aspire 5 sur Amazon

Que propose le PC Acer Aspire 5 en termes de technologie ? Tout d'abord sachez qu'il fonctionne sous Windows 11 64 bits. L'OS est installé sur un SSD M.2 de 512 Go (NVMe PCIe) et il y a un second slot pour accueillir un deuxième disque 2,5" si jamais vous voulez étendre la mémoire de votre appareil.

Pour fonctionner, il est doté d'un processeur Intel Core i5-1135G7 Tiger Lake d'une fréquence de 2,4 GHz avec 4 cœurs et TDP de 15W. Celui-ci est accompagné de la puce graphique Intel Iris Xe.

Afin que le tout s'exécute en toute fluidité vous avez 16 Go de RAM répartis en deux barrettes de 8 Go. L'une des deux est soudée mais l'autre est amovible et vous pouvez la remplacer si jamais vous souhaiter avoir plus de mémoire vive.

L'image s'affiche sur un écran Full HD LED IPS avec des bords fin et d'une taille de 15,6". L'autonomie de l'appareil est estimée à 7h environ. Et vous avez accès à deux ports USB 3.0, un port USB 2.0, un port USB 3.1 Type-C (Gen1) et une prise HDMI 2.0.