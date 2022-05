L'excellent PC portable Acer Aspire 5 perd 200€ sur son prix chez Amazon

Le PC portable Acer Aspire 5 A517-52-71N7 offre de très belles possibilités en matière d'utilisation. Et ce grâce à ses composants de haute qualité. Le plus important et puissant étant sans conteste son processeur Intel Core i7-1165G7 Tiger Lake avec une fréquence de 2.8 GHz, 4 cœurs et un TDP de 15W.

Celui-ci est accompagné d'une puce graphique Intel Iris Xe qui permet d'afficher les graphismes de vos logiciels et jeux (pour du gaming de base). Pour la mémoire vous avez droit à un SSD M.2 de 512 Go (NVMe PCIe) sur lequel est installé Windows 11 64 Bits. Et pour faire tourner le tout il y a 16 Go de RAM.

Niveau connectique il vous laisse le choix avec deux ports USB 3.0, un port USB 2.0, un port 1 USB 3.1 Type-C (Gen1) et un port HDMI 2.0. Sans oublier bien entendu les classiques connexions WiFi et Bluetooth ainsi que le port Ethernet.