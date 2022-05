Au lendemain des French Days ce PC portable Dell est en promo !

Cette offre d'Amazon s'intéresse donc à un PC portable de Dell, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, modèle Inspiron 14 5415. Il se présente comme un solide candidat pour un usage professionnel ou quotidien grâce à une fiche technique bien remplie.

Comptez en effet une dalle de 14" (1920x1080) rétroéclairé par LED HD+ pour des couleurs plus vives, propulsée par un GPU intégré AMD APU, un processeur AMD Ryzen 7 5700U doté de 8 cœurs cadencés à 4,3 Ghz et de 16 threads, 8 Go de RAM (pour une capacité maximale de 24 Go) et un SSD de 512 Go.

Notons que l'écran est par ailleurs couronné d'une webcam 720p et que l'ordinateur vient accompagné d'une version professionnelle de Windows 11 native. Pour un meilleur confort d'utilisation, l'écran dispose de fonctionnalités telles qu'un lecteur d'empreintes digitales, un anti-reflet et un filtre contre la lumière bleue.

Il se montre également particulièrement bien équipé côté connectique avec deux ports USB 3.2 Gen 1, un port USB 3.2 Gen 1 Type-C, un port HDMI 1.4, un port de carte SD et une prise casque. Il supporte aussi bien évidemment le nouveau protocole Wifi6 802.11 AX et le Bluetooth.

Tout ceci est proposé dans un design sobre et élégant de couleur noir carbone, et dispose d'un clavier rétroéclairé. Il se présente comme un compagnon idéal pour le télétravail, grâce à des dimensions particulièrement compactes : 21,3 x 32,1 x 1,8 cm, pour un poids de seulement 1,44 kg.