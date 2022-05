Baisse de prix incroyable sur le PC portable gamer HP Victus !

Cette offre d'Amazon s'intéresse donc à un PC portable gamer de HP, une marque réputée dans le domaine, modèle Victus 16. Comme sa dénomination l'indique, ce PC affiche une dalle IPS 16,1" FHD (1920x1080) doté d'une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz, complétée par une webcam HD. Pour un meilleur confort d'utilisation, l'écran supporte de nombreuses technologies comme un filtre contre la lumière bleue et l'éblouissement.

Pour afficher les jeux récents dans toute leur gloire en 1080p, le HP Victus 16 peut compter sur une solide fiche technique : RTX 3060 ; processeur Intel Core i5 11400H 6 cœurs cadencés jusqu'à 4,5 GHz et 12 threads ; 16 Go de RAM DDR4 cadencés à 2933 MHz et un SSD m.2 NVMe de 512 Go. À noter que ce produit est proposé avec une version familiale de Windows 10 64 bits installée nativement, et est éligible Windows 11.

Pour ne rien gâcher, la connectique du HP Victus 16 se montre tout aussi solide avec quatre ports USB 3.0, un port HDMI 2.1, un port Ethernet et une prise combo casque/micro. Le support du Wi-Fi et du Bluetooth sont aussi évidemment de la partie. Le tout est propulsé par une batterie qui promet la confortable autonomie de 6,5 heures.

Tout ceci est engoncé dans un écrin argent mica à la fois fin et élégant qui a l'avantage d'être relativement compact malgré ce qu'il a sous le capot. Comptez en effet 37 cm de longueur, 26 cm de profondeur et 2,35 cm de hauteur une fois fermé, pour un poids total de seulement 2,48 kg.