Le PC gamer Lenovo Legion 5 profite d'une belle réduction chez Amazon

Comme vous allez pouvoir le constater, cet ordinateur est taillé pour le gaming. Pour cela, il embarque un grand écran 17,3 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). Il dispose aussi d'un processeur AMD Ryzen 5 à 3,2 GHz associé à une carte graphique NVIDIA RTX 3060. Le tout épaulé par 16 Go de RAM, une mémoire interne de 512 Go via SSD et un système d'exploitation Windows 10. Vous n'aurez donc aucun problème à faire tourner les dernières nouveautés gourmandes en ressources. Grâce au SSD, votre PC pourra démarrer en seulement 20 secondes.