Surface Laptop 4 : l'excellent PC portable Microsoft à un prix jamais vu

Lancée au cours du printemps 2021 , la 4ème version du Microsoft Surface Laptop qui est associée au bon plan Amazon est un PC portable équipé d'un écran tactile PixelSense de 13,5 pouces avec une résolution en haute définition de 2256 x 1504 pixels et d'un clavier de type AZERTY. Le Surface Laptop 4 embarque également une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go en SSD, le processeur AMD Ryzen 5 et le système d'exploitation Windows 10 Home.

Côté autonomie, l'appareil peut être utilisé pendant une durée maximale de 19 heures pour une utilisation classique. L’autonomie de la batterie varie bien évidemment en fonction des paramètres et des conditions d’utilisation.

Concernant la connectique et les équipements, on retrouve notamment un port USB-A, un port USB-C, une prise audio 3,5 mm, le Surface Connect et des haut-parleurs Omnisomic.

Enfin, le laptop de Microsoft affiche des dimensions de 30.8 x 22.3 x 1.4 centimètres et un poids léger de 1,54 kilo.