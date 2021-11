Avec cette chute de prix, le POCO F3 devient l'un des smartphones 5G les plus abordables

Compatible avec le réseau 5G, le POCO F3 est un smartphone qui est équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il dispose aussi du puissant processeur Snapdragon 870, de deux haut-parleurs Dolby Atmos, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM et d'une batterie de 4520 mAh compatible avec la recharge rapide de 33W. Le tout tourne le système d'exploitation mobile Android associé à une interface utilisateur MIUI 12.

Pour la photo, on retrouve un triple capteur arrière de 48 + 8 + 5 MP et un capteur frontal de 20 MP. Concernant la connectivité, la norme Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.1, le NFC, le GPS, le port USB-C et la reconnaissance faciale sont essentiellement de la partie.

Pour en finir avec ce bon plan, le POCO F3 est livré dans une boîte avec un chargeur 33W, un câble USB-A vers USB-C, un adaptateur USB-C vers jack 3.5 mm et une coque de protection.