Acer Chromebook 314 : excellent deal sur ce PC portable pour la rentrée

Cette offre s'intéresse donc à un PC portable d'Acer, une marque bien connue dans le domaine, modèle Chromebook 314. Comme son nom l'indique, ce PC portable embarque nativement Chrome OS, le système d'exploitation de Google.

L'Acer Chromebook 314 dispose d'un écran 14" FHD, d'un processeur Intel Celeron N4020, d'un processeur graphique Intel UHD Graphics 600, de 4 Go de RAM et d'un disque dur eMMC de 32 Go. Il est possible de profiter d'un an d'essai à Google One afin de bénéficier de 100 Go de stockage en ligne. Une fiche technique modeste, mais honnête pour le prix affiché, qui devrait assurer une bonne productivité pour un usage bureautique.

Côté connectique, l'Acer Chromebook 314 se montre plutôt bien fourni : deux ports USB 3.1 Gen1, deux ports USB Type C, un lecteur de carte microSD et une prise combo jack audio/micro 3,5. Il supporte bien sûr le Wi-Fi 802.11ac. Il assure donc également l'essentiel sur ce point.

Le tout est engoncé dans un écrin gris clair simple mais élégant (à condition d'aimer le logo Google Chrome), qui se veut de surcroît particulièrement compact. D'un poids de seulement 2,29 kg pour 48 cm de longueur, 6,5 cm de largeur et 31 cm de hauteur, il se montre un compagnon de choix pour les travailleurs nomades. D'autant que l'Acer Chromebook 314 promet une très belle autonomie : jusqu'à 12,5 heures.