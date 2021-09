Les smartphones OPPO Find X3 Lite et Reno4 Z voient leur prix chuter sur Amazon

Dévoilé en même temps que les modèles Neo et Pro , le OPPO Find X3 Lite est un smartphone équipé d'un écran OLED de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 90 Hz. Il est aussi doté du processeur Qualcomm Snapdragon 765, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go et d'une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide 65W (0 à 100% en 35 minutes). Le tout fonctionne avec le système d'exploitation mobile Android. La partie photo est composée d'un quadruple capteur principal de 64 + 8 + 2 + 2 MP et d'un capteur frontal Sony IMX615 de 32 MP.