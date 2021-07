OnePlus 8T : l'excellent smartphone milieu de gamme devient toujours plus abordable

Le OnePlus 8T est sorti durant l'automne 2020 et dispose d'un très bon rapport qualité-prix. C'est un smartphone 5G qui possède un écran de 6,55 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Le téléphone est également équipé d'un processeur Snapdragon 865, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 128 Go et d'une batterie de 4500 mAh compatible avec la technologie Warp Charge de 65W. Concernant l'autonomie, un temps de chargement de 15 minutes permet d'avoir une journée complète.

L'ensemble tourne sous le système d'exploitation mobile Android qui est associé à une surcouche OxygenOS 11.

Du côté de l'APN, l'appareil on retrouve un capteur principal Sony IMX586 de 48 MP, un module ultra grand-angle 123° Sony IMX481 de 16 MP, un objectif macro de 5 MP et un capteur monochrome de 2 MP. Pour les selfies, les amateurs de photos bénéficieront d'un capteur frontal de 16 MP.