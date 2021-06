Prime Day : les smartphones 5G profitent aussi de belles promotions chez Amazon

Voici un autre smartphone 5G de Xiaomi, et plus abordable en terme de budget : le POCO F3. Dévoilé en mars 2021, le Xiaomi POCO F3 embarque un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On retrouve aussi le processeur Qualcomm Snapdragon 870, une mémoire vive de 6 Go de RAM et une batterie de 4520 mAh avec la recharge rapide de 33W. L'ensemble tourne sur l'interface MIUI 12 basée sur Android 11.

Enfin, le téléphone dispose d'un capteur principal de 48 MP, d'un capteur ultra grand-angle de 8 MP et d'un capteur macro de 5 MP. À l'avant, une caméra frontale de 20 MP se charge de prendre les selfies.