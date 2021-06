iPhone 12 Mini : le dernier smartphone Apple à prix choc pour le Prime Day 🔥

Amazon vous propose durant le Prime Day une réduction tout simplement exceptionnelle sur l'un des meilleurs smartphones de cette année : l'iPhone 12 mini. En effet, pendant seulement deux journées le géant de la vente en ligne vous propose des réductions de plusieurs dizaines d'euros sur l'ensemble de la gamme. L'iPhone 12 mini est disponible en plusieurs coloris, vous n'avez que l'embarras du choix mais avec un prix unique à l'arrivée, quelque soit la teinte sélectionnée.

Les promotions ne s'arrêtent pas à une seule configuration mais à tous les stockages, que ce soit le modèle iPhone 12 mini 64 Go d'entrée de gamme, la version intermédiaire à 128 Go qui passe enfin sous la barre de 700 euros et enfin, pour les utilisateurs les plus avancés, le modèle 256 Go qui voit son prix fondre à 809€.