Le smartphone Samsung Galaxy S20+ 5G 128Go Noir est à prix cassé

Nous sommes chez Amazon pour bénéficier de cette réduction immédiate. Le site américain spécialisé dans la vente en ligne propose la livraison à domicile gratuite. Vous pouvez également récupérer votre commande en point retrait sans débourser le moindre euro supplémentaire. Par ailleurs, les abonnés Amazon Prime (essai offert puis 5,99€/mois ou 49€/an) recevront leur mobile plus rapidement. La garantie de base est valable pendant deux ans et une assurance dommage accidentel d'un an est proposée à 84,08€.

Le Samsung Galaxy S20+ 5G est équipé d'un écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 3200 x 1440 pixels et un taux de rafraichissement à 120 Hz. La dalle est vraiment magnifique et d'une fluidité exemplaire. Au niveau de la configuration, nous retrouvons un processeur Exynos 990 (avec une compatibilité 5G), 12 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To via microSD).

Ainsi, les performances sont clairement au rendez-vous puisque le mobile de Samsung est capable de faire tourner tous les jeux vidéo gourmands en ressources. Aucun ralentissement ne viendra gâcher votre expérience même lorsque plusieurs applications seront lancées en même temps.