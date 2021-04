PC portable : 100€ de réduction sur l'Asus Vivobook S chez Amazon !

Nous partons chez Amazon pour accéder à ce bon plan qui vous permettra d'économiser une centaine d'euros. La livraison à domicile est gratuite pour tous les acheteurs et le paiement en quatre fois sans frais (soit 174,75€ par échéance) est accessible aux abonnés Amazon Prime. N'oubliez pas d'activer votre essai offert (puis 5,99€/mois ou 49€/an) pour en bénéficier. La garantie de base est valable pendant deux ans. Une assurance dommage accidentel est proposée à 49,29€ pour deux ans ou 86,39€ pour trois ans.

Cet ordinateur portable Asus Vivobook S est pourvu d'un écran 14 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). Le confort visuel sera optimal sur n'importe quel contenu. À l'intérieur de ce PC, nous retrouvons un processeur AMD R5 4500U cadencé à 2,4 GHz et épaulé par 8 Go de RAM ainsi qu'une mémoire interne de 512 Go via SSD. Bien entendu, le système d'exploitation Windows 10 est directement inclus.

Il faut bien le dire, cet ordinateur est idéal pour un usage purement professionnel et pour naviguer sur internet. La fluidité est optimale et le SSD permet un démarrage extrêmement rapide. Par contre, vous ne pourrez pas jouer aux dernières nouveautés.