DJI Osmo Mobile 3 : le stabilisateur pour smartphone à prix choc en ce moment

La stabilisation est encore aujourd'hui un problème lorsque l'on souhaite filmer avec son smartphone. Même si les constructeurs ont fait des progrès en quelques années, tenir du bout du bras son téléphone provoque irrémédiablement des vibrations très inesthétiques sur ses vidéos de vacances.

Le DJI Osmo Mobile 3 vient solutionner ce problème. L'accessoire est équipé de moteurs qui gardent le smartphone positionné dans un axe précis et vous permet de vous déplacer normalement sans ressentir de sautes dans vos films. Une pince très robuste vient se placer sur le smartphone pour le maintenir solidement dans vos prises de vue, même les plus mouvementées. Le joystick intégré à l'appareil vous permet de faire pivoter votre smartphone et un bouton dédié vous permet aussi de le passer du mode portrait au mode paysage en moins d'une seconde.