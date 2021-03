Samsung Galaxy S20+ : l'excellent smartphone Samsung au meilleur prix

Le Samsung Galaxy S20+ est un téléphone qui arbore un superbe écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 3120 x 1440 pixels et la technologie d'affichage HDR10+.

Le smartphone est aussi doté d'un processeur Exynos 990, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go extensible jusqu'à 1 To via carte microSD, d'une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide 25W et du système d'exploitation mobile Android avec une surcouche Samsung One UI 2.

Concernant l'APN, on retrouve un capteur frontal de 10 MP et un triple capteur arrière de 12 + 12 + 64 MP.