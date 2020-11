Offrez-vous un smartphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro à prix cassé sur Amazon

Dévoilé en même temps que le Redmi Note 9 et le Mi Note 10 Lite à la fin du mois d'avril 2020, le Redmi Note 9 Pro est un smartphone milieu de gamme qui saura séduire les futurs acquéreurs par rapport à ses caractéristiques.

Le téléphone est équipé d'un écran LCD IPS de 6,67 pouces (avec une définition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels) d'un processeur Snapdragon 720G, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go (extensible jusqu'à 512 Go via microSD) et d'une batterie de 5 020 mAh (compatible recharge rapide). Le tout tourne sous le système d'exploitation mobile Android 10 (avec une surcouche MIUI 11).

À propos de l'APN, une caméra principale de 64 MP à ultra-haute résolution, un appareil photo ultra grand angle de 8 MP, un appareil photo macro de 5 MP, un capteur de profondeur de 2 MP et une caméra frontale de 16 MP sont de la partie.