Changez de smartphone pour l'excellent Xiaomi Redmi Note 8 Pro à moins de 200€

Partons faire un petit tour chez Amazon pour nous emparer de cette bonne affaire. L'e-commerçant américain livre bien évidemment tous les acheteurs gratuitement à domicile. Un point retrait peut aussi être choisi. Le paiement en quatre fois, soit 51,10€ par échéance (avec 2,25% de frais), est aussi de la partie. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans. Une assurance face aux dommages accidentels est proposée à 29,70€ pour un an ou 51,66€ pour deux ans.

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro arbore un écran LCD 6,53 pouces avec une définition FHD+. Au niveau de sa configuration, il embarque un processeur MediaTek Helio G90T5 avec 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go (extensible via microSD jusqu'à 256 Go).

Ce mobile est donc parfaitement capable de jongler entre les applications sans le moindre ralentissement. Il est aussi taillé pour le gaming puisque les jeux gourmands en ressources tourneront sans difficulté.