Télétravail : notre sélection de PC portables, claviers et souris en promo sur Amazon

Pour continuer dans l’équipement de sa zone de travail, Amazon nous propose la souris Logitech M720 Triathlon. Et bonne surprise, Amazon la propose à seulement 33,99 € au lieu de 69,99 €, plus de 50 % de réduction pour cette souris sans fil haut de gamme.

Des souris, il en existe des centaines de modèles différents et à tous les prix de quelques euros à plus de 100 € pièce. Ici, Logitech propose un compromis intéressant pour tous les usages. Cette souris est compacte et se mariera à la perfection avec un ordinateur portable. Mais elle est capable de fonctionner avec 3 ordinateurs différents juste en choisissant avec lequel vous vous interagir grâce à son bouton EasySwitch.

Elle est compatible PC et Mac grâce à son émetteur USB. Elle dispose d’une belle autonomie annoncée à 24 mois avec sa batterie longue durée. Niveau fonctionnalité, elle dispose de 8 boutons paramétrables pour s’adapter à vos logiciels et sa précision atteint 1000 ppp. Sa fiabilité n’est plus à démontrer, elle a été conçue pour supporter jusqu’à 10 millions de clic, de quoi être tranquille pour quelques années.