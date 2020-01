Bon plan Amazon : Souris gaming Corsair M65 Elite à 60,38€ au lieu de 69,90€

Une souris taillée pour le jeu

Toujours plus de précision

La souris de gaming Corsair M65 Elite RGB est un accessoire spécialement conçu pour le jeu qui affiche des caractéristiques plus que convaincantes. Cherchant à alléger l'appareil autant que possible, mais sans perdre en robustesse ni en solidité, le fabricant a choisi d'équiper la souris d'une structure en aluminium de haute qualité inspirée du secteur de l'aéronautique. Sur la balance, le rongeur peut descendre facilement jusqu'à 97 grammes pour les dimensions suivantes : 11,6 x 7,7 x 3,9 cm.Pour que votre souris s'adapte aux différents types de jeux que vous affectionnez, la Corsair M65 Elite est dotée d'un système de répartition de poids personnalisable. Vous pourrez ainsi modifier son centre de gravité à chaque fois que vous changez de titre et profiter d'une aisance de jeu toujours parfaite.Vous l'aurez compris, la souris M65 Elite RCG et FPS met tout en oeuvre pour garantir la meilleure expérience possible aux joueurs. Elle embarque un capteur ultra précis de 18 000 dpi qui s'adapte à la surface de jeu pour restituer de superbes performances en toutes circonstances. Pour améliorer encore la précision de l'animal, le mulot est également muni d'un bouton Sniper au positionnement très étudié. La souris arbore un design plutôt en rondeur et dispose de 8 boutons programmables. Cet appareil peut supporter des dizaines de millions de clics, il a en effet été pensé pour durer dans le temps.Avec la souris de gaming Corsair M65 Elite vous ne serez pas déçu et pourrez jouer à tous vos jeux avec la même facilité. De plus, si vous résidez en France métropolitaine, la livraison est gratuite sur cette commande Amazon.