🔥 Jusqu'à moins 35% sur deux souris gaming Logitech

Deux promos immanquables sur Amazon

Voici les deux souris signées Logitech

Les deux bons plans que vous vous apprêtez à découvrir viennent directement de chez Amazon . Le site américain spécialisé dans la vente en ligne a mis en avant ces promotions dans le cadre de plusieurs ventes flash Logitech. Vous allez donc devoir vous dépêcher si vous voulez vous emparer d'un de ces périphériques. Comme toujours, la livraison est gratuite en France métropolitaine et la garantie est valable pour une durée de deux ans. C'est tout ce que vous devez savoir au niveau des modalités concernant ces articles.Comme nous l'avons précisé plus haut dans cette petite sélection, Logitech créé des périphériques informatiques pour les joueurs. Cependant, les deux souris qui vont suivre sont également adaptées pour un usage plus classique. À présent, passons aux descriptions de ces souris actuellement en promotion chez Amazon.Tout d'abord, voici la souris Bluetooth Logitech G703 commercialisée à 64,50€ au lieu de 99,99€. Grâce à son capteur Hero 16K, cet exemplaire sera absolument parfait pour jouer. La technologie Lightspeed sans fil offre une réactivité optimale et le confort est tout aussi exemplaire avec une légèreté de 95 grammes ainsi qu'une batterie pouvant atteindre les 35 heures sans aucun problème. L'ergonomie est impeccable grâce aux revêtements latéraux en caoutchouc. Comptez également sur la présence d'un poids supplémentaire de 10 grammes et six boutons personnalisables sont de la partie. Bref, il s'agit d'une très bonne souris à tout petit prix.Enfin, nous avons la souris gaming Bluetooth Logitech G903 vendue à 99,99€ au lieu de 149€. Le paiement en quatre fois est disponible pour cet article. Elle aussi est équipée d'un capteur Hero 16K extrêmement précis et qui s'adapte parfaitement à la plupart des surfaces. Comptez sur une sensibilité de 100 à 16 000 ppp. Il s'agit d'un modèle sans fil avec un taux de rapport atteignant 1 ms. Ainsi, vos mouvements seront recréés à l'écran sans la moindre latence. Un atout indéniable pour les jeux qui demandent beaucoup de réflexes. Concernant la batterie embarquée, elle vous permettra de jouer pendant environ 140 heures lorsque l'éclairage RVB est activé. Sinon, comptez sur 180 heures. Notez que l'éclairage intelligent est entièrement personnalisable avec ses 16,8 millions de couleurs au compteur.Notre toute petite sélection autour de ces deux souris de la marque Logitech est terminée. Nous vous souhaitons une excellente semaine sur Clubic.