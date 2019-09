🔥 Souris gaming Razer Lancehead Tournament Edition à 54,99€ au lieu de 89,99€

Une Razer pour tous !

À lire aussi : Souris gamer, notre comparatif

Une souris gaming avant tout

Cet article nous vient tout droit de chez Amazon . Le site américain spécialisé dans la vente en ligne vous permettra de recevoir votre commande gratuitement si vous résidez en France métropolitaine. Les abonnés Amazon Prime (30 jours offerts puis 49€/an) auront le produit chez eux sous un jour ouvré sans frais supplémentaires. Enfin, la garantie est valable pour une durée de 2 ans. Maintenant que vous êtes au courant de toutes les modalités, passons au descriptif de ce périphérique à destination de nos chers ordinateurs.La souris Razer Lancehead Tournament Edition a été spécialement conçue pour les joueurs hardcore. Elle profite d'une vitesse de transmission atteignant 1000 Hz et d'une résolution maximale de 16000 dpi. Le capteur optique intégré offre des performances excellentes et se montre aussi précis que rapide. Attention tout de même car il n'est pas compatible avec toutes les surfaces (en particulier le verre). Sinon, ce modèle saura être réactif durant les parties les plus nerveuses comme sur un FPS par exemple.Ce n'est pas tout puisque cette souris signée Razer est également très robuste et ergonomique. Ainsi, elle convient à tous les joueurs puisqu'il s'agit d'un modèle ambidextre (utilisable par un gaucher ou un droitier). Elle est aussi très légère et embarque un total de neuf boutons entièrement programmables. Enfin, son design est très réussi grâce à son éclairage Chroma lui offrant 16,8 millions de couleurs personnalisables. Bref, cette souris a tout pour plaire.La souris Razer Lancehead Tournament Edition s'adresse aux joueurs chevronnés comme aux utilisateurs lambda. Agréable à prendre en main, réactif et résistant, cet accessoire est un indispensable pour votre ordinateur. De plus, grâce la promotion actuellement en vigueur, le rapport qualité / prix est tout bonnement parfait.