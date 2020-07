Soldes Amazon : le Samsung Galaxy M31 au prix cassé de 239€ !

La société sud-coréenne, que l'on connaît d'abord pour ses smartphones a conçu le M31 afin qu'il devienne un appareil efficace à prix abordable. Avec les Soldes Amazon, son rapport qualité-prix est encore meilleur.

Pour un prix réduit, ce nouveau représentant de la gamme Galaxy propose ainsi un bel écran Super Amoled de 6,4 pouces. Avec une définition de 2340 x 1080 pixels et une résolution de 404 ppp, il se démarque d'autres appareils de sa gamme.

L'appareil comprend également une puce Exynos 9611 accompagnée de 6 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Tout cela lui permet de répondre à la plupart des besoins courants.