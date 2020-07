Soldes Amazon : Pack Huawei Nova 5T + enceinte CM510 à seulement 279€

En ce qui concerne les caractéristiques, le Huawei Nova 5T est équipé d'un écran Full HD+ de 6,3 pouces (avec une résolution de 2340 x 1080 pixels), du processeur Kirin 980 (doté d'Intelligence Artificielle), d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go et d'une batterie de 3750 mAh (compatible charge rapide). Le tout tourne sous le système d'exploitation mobile Android.



Pour l'APN, on notera la présence de 4 appareils photos : un capteur Ultra grand angle de 16 MP, un capteur principal de 48 MP et un double capteur de 2 MP.