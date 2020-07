Soldes Amazon : belle réduction de 70€ sur le pack Sony Xperia 5 + casque WH-1000XM3

Le Sony Xperia 5 est un smartphone doté d’un écran Full HD+ de 6,1 pouces au format 21:9 (idéal pour le jeu), d'un processeur Snapdragon 855, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM et d'un espace de stockage interne de 128 Go. Il embarque aussi un triple module caméra dont un ultra grand-angle.

De son côté, le Sony WH-1000XM3 est un casque audio de type circum-aural à réduction de bruit. On retrouvera la technologie Bluetooth, une télécommande, un microphone et l'aide à l'assistance vocale de Google. Il dispose aussi d'une résistance de 47 ohm et d'une réponse en fréquence de 20 à 20 000 Hz.