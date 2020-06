HP Stream, un bon ultraportable pas cher avant la rentrée

Passons désormais aux points forts de la machine.



Le Stream 14-ds0004nf du constructeur HP est un PC portable équipé d'un écran HD à antireflets et rétroéclairé de 14 pouces (résolution 1366 x 768), d'un processeur AMD A4-9120 double coeur, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 32 Go en eMMC, d'une carte graphique AMD Radeon R3 et du système d'exploitation Windows 10 S.



Côté connectique, on retrouvera essentiellement un lecteur de carte SD, une prise combo casque/microphone, un port HDMI, un port USB 2.0 et 2 ports USB 3.0. Pour l'autonomie, le PC ultraportable fonctionne en moyenne pendant 8 heures ; ce qui est largement suffisant pour tenir la journée. De plus, la batterie embarque la technologie de charge rapide (environ 50% de batterie en 45 minutes).