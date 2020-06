L'excellent smartphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro à moins de 250€

Disponible en trois coloris au choix (gris, vert ou blanc), le Redmi Note 9 Pro de Xiaomi est doté d'un écran LCD IPS de 6,67 pouces (20:9) affichant une définition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 720G (idéal pour le jeu), d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un stockage interne de 64 Go (extensible jusqu'à 512 Go via microSD) et d'une batterie de 5 020 mAh (compatible recharge rapide). Le tout tourne sous Android 10 (avec une surcouche MIUI 11).

Côté APN, on retrouvera une caméra principale de 64 MP à ultra-haute résolution, un appareil photo ultra grand angle de 8 MP, un appareil photo macro de 5 MP, un capteur de profondeur de 2 MP et une caméra frontale de 16 MP.

Pour les dimensions, le smartphone mesure 165.8 x 76.7 x 8.8 mm et affiche un poids de 209 grammes.