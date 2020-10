Pour le dernier jour d'Amazon Prime Day, Samsung casse les prix de ses smartphones !

Samsung est connue aujourd'hui pour ses smartphones Galaxy S. On le comprend tant la marque a fait des progrès chaque année pour proposer tout simplement le meilleur de la technologie et de l'innovation à ses clients. Écrans de plus en plus larges et bord-à-bord, qualité photo digne des appareils professionnels, processeur rivalisant avec ceux des PC, les smartphones Samsung sont des foudres de guerre qui vous permettent de jouer, travailler, communiquer et bien plus encore.

Mais le constructeur n'a pas abandonné le milieu de gamme, bien au contraire ! La marque a créé toute une gamme d'appareils qui intègre la plupart des avancées technologiques vues dans les modèles les plus onéreux pour un tarif bien plus mesuré. C'est la gamme Galaxy A, qui rencontre un très grand succès depuis plusieurs années.