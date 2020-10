Amazon Prime Day : 2 offres chocs sur les TV OLED LG 55 et 65 pouces

L'appareil intègre un processeur a9 plus puissant encore pour le traitement de vos images 4K, que ce soit depuis les plateformes de SVOD, vos consoles de jeu de dernière génération ou encore vos Blu-Ray Ultra HD. L'appareil intègre également le standard Dolby Vision iQ, un système HDR qui s'adapte automatiquement à la luminosité de votre pièce. Plus besoin de toucher à vos réglages d'image en permanence, vous profitez en permanence de la meilleure image possible quelque soit l'heure de la journée.

Le téléviseur tourne également sous webOS, le système d'exploitation propriétaire de LG qui propose de nombreuses applications pour profiter de tous vos abonnements de streaming comme Netflix et Disney+. Pas besoin d'installer un autre appareil pour accéder à vos contenus, tout est disponible directement sur votre écran.