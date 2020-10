Une TV LG OLED 55 pouces à prix choc pour le Prime Day

Que diriez-vous d’installer cette magnifique TV LG de 55“ dans votre salon. Avec sa diagonale de 140 cm, redécouvrez tous vos films et séries favoris en vous immergeant dans leurs univers grâce à la sensation d’immersion que va vous procurer cet écran géant doté du meilleur de la technologie LG. Le tout avec une réduction non négligeable.

Elle est dotée de la technologie OLED autoémissive et du processeur α7 de troisième génération pour une qualité d’image très haute définition 4K ainsi que de la technologie IA ThinQ. Elle est compatible HDR. Et pour améliorer l’image de toutes vos sources, LG l’a pourvu de la technologie Upscalling Ultra HD. Et si vous souhaitez la connecté à votre console de jeux, elle est également compatible G-Sync pour une image plus nette et plus fluide.