Bon plan Apple : belle promotion sur l'iPhone SE chez Amazon

Une fois encore, c'est Amazon qui nous régale avec cette promotion très généreuse. La firme américaine met toujours de nombreux avantages à disposition de ses clients. C'est par exemple le cas de la livraison gratuite à domicile en France métropolitaine. Le paiement en quatre fois s'effectue sans le moindre frais. Comptez donc 114,75€ par échéance. La garantie est valable pendant deux ans. Notez que la réduction en question est disponible sur deux coloris : blanc et rouge.

Pour ce qui est des capacités de l'iPhone SE, sachez qu'il possède un écran Retina 4,7 pouces avec une définition de 1334 x 750 pixels. Il est donc d'excellente facture. À l'intérieur du mobile, nous pouvons noter la présence d'un processeur Apple A13 Bionic avec 3 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go (non extensible).

Le mobile de la marque à la pomme délivre donc des performances de haute volée avec une fluidité optimale sur les applications et un rendu magnifique sur la plupart des jeux téléchargeables via l'App Store.