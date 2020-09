French Days : le TOP des promos PC portables pour travailler à distance

La configuration comprend 8 Go de mémoire vive et un stockage de 64 Go eMMC. Cette machine compacte et pratique ne pèse que 1,34 Kg. Son châssis reçoit deux ports USB 3.1 et deux ports USB type C ainsi qu’un lecteur de carte microSD.

Pour plus de confort, Asus a installé un clavier Azerty ergonomique Ergolift pour un plus grand confort de frappe, ce qui en fera un atout pour rédiger vos mails et des textes sur cette machine nomade.