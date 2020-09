Asus Chromebook et Vivobook : deux excellents PC portables à prix réduit chez Amazon

L’Asus Vivobook S S413DA est un PC portable fonctionnant sous Windows 10. Il est doté d’un processeur AMD Ryzen 5 3500U et de 8 Go de mémoire vive pour offrir de bonnes performances même en déplacement. Du côté disque dur, il reçoit un SSD de 256 Go garantissant des accès rapides à vos fichiers et un démarrage rapide de la machine et des applications.

Son écran 14“ est entouré de bordures fines baptisées NadoEdge. Il offre une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels. Son poids est de 1,4 kg le classant dans les PC portables légers. Petit, léger et doté d’une bonne autonomie, il sera un compagnon idéal grâce à sa puissance importante vous permettant de travailler dans les meilleures conditions même en déplacement. Et bonne nouvelle, Amazon a baissé son prix de 200 € !