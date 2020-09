Le smartphone OnePlus 8 à moins de 600€ pendant quelques heures !

Comme évoqué en en-tête de l'article, il s'agit de la variante 5G du OnePlus 8.

Le smartphone en question est donc plus performant que le modèle 4G puisqu'il embarque essentiellement une mémoire vive de 12 Go de RAM.

Du côté de ses autres caractéristiques, on retrouvera un écran AMOLED haute définition de 6,55 pouces avec taux de rafraîchissement de 90 Hz, une triple caméra (objectif principal 48MP, ultra-grand angle 16MP, mode macro 2MP), une caméra frontale de 16MP mode nuit, un processeur Qualcomm Snapdragon 865, un espace de stockage de 256 Go, une batterie haute capacité de 4300 mAh compatible charge ultra-rapide et le système d'exploitation Android 10.