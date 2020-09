Le smartphone Xiaomi Poco X3 désormais en disponible en précommande chez Amazon

Passons dès à présent aux points forts du smartphone.

Le Poco X3 de Xiaomi est équipé d'un écran LCD de 6,67 pouces en Full HD+, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 732G, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM et d'un espace de stockage de 64 Go.

Du côté de l'autonomie, le smartphone possède une batterie de 5160 mAh qui est compatible avec une charge rapide à 33 W.

La partie photo est composée d'une Quad-Caméra de 64 MP avec intelligence artificielle et d'une caméra selfie poinçonnée de 20 MP.