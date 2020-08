Pour la rentrée, la gamme de smartphones Huawei P30 est en promotion chez Amazon !

Amazon propose les modèles de smartphone P30 de Huawei à petits prix pour la rentrée 2020. Le premier modèle, le P30 Lite s’affiche à seulement 229 €. Pour ce prix vous avez accès à un smartphone sous Android 9 doté d’un écran de 6,1“ Full HD et IPS. Il est animé par un processeur Hi-Silicon 710 à 2,2 GHz. Il dispose d’un stockage de 128 Go et de 6 Go de mémoire vive. Du côté photo, il est équipé d’un capteur principal à l’arrière de 48 Mpixel.

Ensuite vous trouverez le Huawei P30 proposé à 423 € avec son écran 6,1“ et 128 Go d’espace de stockage. Il acceptera une double NanoSIM. Il est doté d’un processeur Kirin 980 avec 6 Go de mémoire vive. Il se voit doté d’une caméra avant de 32 Mpixel alors qu’à l’arrière il dispose de trois capteurs dont le principal est à 40 Mpixel, épaulés par un 16 Mpixel et un 8 Mpixel. Autant dire qu’il est doté d’une belle définition photo et qu’il sera aussi à l’aise sur la photo de près comme de loin.