La batterie portable Anker PowerCore Essential 20000 mAh à -30% chez Amazon !

Vous avez toujours peur de vous retrouver en panne de batterie sur votre smartphone ? Amazon propose à un prix très intéressant la batterie externe de Anker. Elle propose une capacité totale de 20 000 mAh ce qui offre la possibilité de recharger 2 fois un iPad ou encore 5 fois un iPhone XS ou 3,5 fois un Huawei P30.

Autant dire que vous ne vous retrouverez plus à courir pour trouver une prise électrique et devoir rester à côté pendant une heure ou deux pour faire le plein. Branchez votre tablette ou votre smartphone sur l’un de ses deux ports USB et profitez de votre appareil pendant qu’il charge sans être dépendant d’une prise.

De plus, avec ces deux connecteurs et la gestion intelligente de l’énergie PowerIQ et VoltageBoost d’Anker, vous pourrez charger deux périphériques simultanément.