Le Xiaomi Redmi Note 10S est disponible pour une bouchée de pain

Le Xiaomi Redmi Note 10S est un très bon petit smartphone qui vaut largement l'investissement. Il est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,43" avec un affichage réglable à 60Hz.

Le modèle en promotion ici est doté de 64 Go de mémoire et 4 Go de RAM. La première peut être étendue avec une carte microSD afin d'accueillir vos photos, vidéos et musiques. Les applications et jeux sont à conserver sur la mémoire interne.

Sa batterie de 5000 mAh lui offre une belle autonomie pouvant dépasser la journée. Elle est compatible charge rapide 33W pour passer de 0 à 100% en moins d'une heure.

La partie photo est plus que convaincante avec un quadruple capteur arrière de 64 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx et 2 Mpx capable de filmer en 4K. Et vous allez pouvoir faire de très beaux selfies avec le capteur avant de 8 Mpx.