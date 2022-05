À peine disponible, le OnePlus Nord CE 2 Lite est déjà en promotion !

Le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G se situe dans la catégorie des milieux de gamme et il ne faut aucune concession face à la concurrence. Avec son prix sacrifié en ce moment sur Aliexpress il devient même une valeur sûre, surclassant la concurrence dans bien des domaines.

Déjà il est doté d'un écran de de 6,59" avec une résolution de 2412x1080 pixels et une fluidité pouvant être élevée à 120 Hz. Il ne pèse que 195 grammes pour des dimensions de 16,43 x 7,56 x 0,85cm.

Le processeur est un Qualcomm Snapdragon 695 compatible 5G, accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go de mémoire. Cette dernière est extensible au maximum avec une carte microSD de 1024 Go.